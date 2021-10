Segundo na 'Corrida para Maiorca', o profissional da Quinta do Lago despediu-se do torneio dotado de 200 mil euros em prémios monetários com uma última volta em 68 pancadas, quatro abaixo do par, após assinar seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 5, 9, 11, 13 e 14 e dois 'bogeys' (uma acima) no 12 e 18.

Com um agregado de 271 pancadas (70+67+66+68), 17 abaixo do par, Melo Gouveia, de 30 anos, partilhou com mais três jogadores a 15.ª posição do, uma classificação que já atingiu, esta época, em oito ocasiões, entre as quais duas vitórias, no Italian Challenge e no Made in Esbjerg Challenge, dois terceiros lugares, no Dormy Open e no British Challenge, e outros tantos quartos lugares, no Sydbank Esbejerg Challenge e no Open de Portugal, há uma semana.

O Challenge da Suíça foi vencido pelo dinamarquês Marcus Helligkilde, terceiro classificado na 'Corrida para Maiorca', com um total de 263 pancadas (65+67+62+69), 25 abaixo do par do Golf Saint Apollinaire, e a vantagem mínima sobre o compatriota Nicolai Kristensen e o inglês Jonathan Thomson, que terminaram no segundo posto.

SRYS // JP

Lusa/Fim