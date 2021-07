Depois de uma exibição de grande nível na terceira ronda, o jogador natural de Lisboa fechou os últimos 18 buracos com 71 'shots', na sequência um 'albatroz' (três abaixo), no 3, quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 6, 12, 13 e 17, três 'bogeys' (uma acima) no 2, 5 e 8 e 10 pancadas no Par 5 do buraco 15.

Um desempenho de altos e baixos que valeu ao profissional português uma queda no 'leaderboard' do 25.º posto para o 43.º lugar, empatado com mais oito jogadores, ao contabilizar um agregado de 275 pancadas (71+67+66+71), cinco abaixo do Par.

Ao contrário de Melo Gouveia, o galês Stuart Manley assinou mais uma volta sólida e, com um total de 262 pancadas (67+65+65+65), alcançou a vitória no no Euram Bank Open, deixando o escocês Ewen Ferguson no segundo lugar a apenas um 'shot'.

Lusa/Fim