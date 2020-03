Golfista Pedro Figueiredo conclui Masters do Qatar no 66.º lugar O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje na 66.ª posição o Comercial Bank Qatar Masters, torneio do circuito europeu, ganha pelo espanhol Jorge Campillo. desporto Lusa desporto/golfista-pedro-figueiredo-conclui-masters-do-_5e650ac9d2b618196e67cb67





Pedro Figueiredo, que terminou empatado com outros cinco jogadores, conclui com um agregado de 284 pancadas, tendo marcando 72 (uma pancada acima do par) na última volta.

O português, que desceu quatro lugares na tabela em relação a sábado, marcou hoje três 'birdies' (uma abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

O espanhol Jorge Campillo venceu o torneio com um agregado de 271 (13 abaixo), depois de ter concluído as duas primeiras voltas com 66 pancadas, a terceira com 67 e a de hoje de 72.

