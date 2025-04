Pedro Figueiredo, que partiu para a quarta e última volta na 18.ª posição, entregou um cartão com 71 pancadas, uma acima do par do campo de Al Ain, em Abu Dhabi, consequência de quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e cinco 'bogeys' (uma acima).

O golfista português, de 33 anos, concluiu o torneio dos Emirados Árabes Unidos com um total de 273 'shots', sete abaixo do par do campo e a 10 de distância de Paratore, de 28 anos, que assegurou o triunfo ao entregar hoje um cartão com apenas 66 pancadas.

