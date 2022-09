Depois de ter feito 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, na quinta-feira, hoje esteve bastante pior, com 77, cinco acima, caindo 12 posições, com total de 147, três acima, que o deixam a três pancadas do 'cut' projetado.

O primeiro percurso foi o do Old Course St Andrews, hoje esteve no Championship Course Carnoustie e no sábado jogará no Kingsbarns Golf Links.

O português entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), contra cinco 'bogeys' (uma acima) e dois duplos 'bogeys' (duas acima).

O torneio é liderado pelo inglês Richard Mansell, com um total de 134 pancadas, 10 pancadas abaixo do par, contra oito abaixo do sueco Alex Noren, segundo colocado.

