Elias, 183.º classificado do ranking mundial, foi batido por um tenista posicionado ligeiramente acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 156.º lugar, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), após uma hora e 24 minutos no 'court' em piso de relva.

A derrota nas meias-finais do 'qualifying' impediu o tenista natural da Lourinhã, de 31 anos, de se apurar para o quadro principal do torneio londrino, para o qual teve entrada direta João Sousa, 59.º colocado no ranking mundial e número um português.

Elias até quebrou em primeiro lugar o serviço do adversário no 'set' inicial, mas Purcell impôs-se de imediato no serviço do português por duas vezes, enquanto o parcial seguinte foi decidido graças a um único 'mini break', favorável ao australiano, após uma quebra de serviço para cada lado.

RPC // MO

Lusa/fim