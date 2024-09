"O clube tem conhecimento da referida prisão e, na falta de detalhes sobre a mesma, no momento só pode afirmar que colaborará em tudo o que a justiça exigir", confirmou o Valência, colocando-se à disposição da justiça.

O avançado de 27 anos foi detido pela Guarda Civil após a denúncia feita por uma mulher de 25 anos, que relatou uma ida a casa do futebolista, juntamente com uma amiga, e que ambas foram agredidas sexualmente por Rafa Mir e um outro homem: fruto do ataque, que terá ocorrido durante uma festa na casa do atleta, terão necessitado de cuidados hospitalares.

Rafa Mir, titular em três dos quatro jogos do Valência na Liga esta época, deverá ser presente a tribunal na quarta-feira.

Natural de Múrcia, Mir foi formado no Valência e, no mercado de inverno de 2018, foi transferido para o Wolverhampton, assinando três anos mais tarde pelo Sevilha, com quem tem contrato até 2026, e que esta época o emprestou ao seu clube de origem.

