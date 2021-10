De acordo com o Supremo tribunal de Madrid, o jogador, de 25 anos, apresentou-se hoje de forma voluntária no tribunal criminal, a que deveria comparecer na terça-feira, na véspera do Bayern defrontar o Benfica na Luz, para a Liga dos Campeões.

Com a apresentação hoje efetuada, um dia antes do previsto, o prazo dado para entrada do futebolista na prisão termina em 28 de outubro, informou também o tribunal.

"Tem 10 dias para ingressar voluntariamente na prisão", indicou a instância judicial, realçando que a situação apenas não se verificará se o recurso apresentado tiver aceitação antes dessa data.

Lucas Hernández foi condenado a seis meses de prisão, por infringir a ordem judicial que o obrigava a estar afastado da sua mulher, devido a violência doméstica, num caso que remonta a 2017 e numa decisão que era extensível a ambos.

Depois disso o jogador, que então atuava ao serviço do Atlético de Madrid, e a mulher foram de lua de mel, apesar das medidas restritivas existentes para ambos.

O futebolista solicitou a suspensão da pena, mas o julgado de paz de Madrid negou a pretensão, devido a antecedentes em matéria de violência de género, de um tribunal de Madrid e de um outro em Móstoles.

RPM // PFO

Lusa/Fim