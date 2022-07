Futebolista japonês Morita reforça Sporting até 2026 com cláusula de 45 ME

O futebolista internacional japonês Hidemasa Morita tornou-se hoje o segundo reforço do plantel principal do Sporting, após duas épocas no Santa Clara, contratado até 2026 e com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciaram os 'leões'.