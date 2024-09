O Al Ahli terá pagado mais de 47 milhões de euros à equipa do oeste de Londres, que joga no principal escalão do futebol de Inglaterra, para adquirir o jogador de 28 anos, que estava no último ano de contrato, de acordo com a imprensa.

O clube, um dos quatro detidos pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o país que mais petróleo exporta no mundo, terá levado a melhor sobre o Chelsea, outro clube interessado em recrutar Toney.

O internacional inglês por seis vezes marcou 72 golos em 141 jogos pelo Brentford, clube com o qual foi promovido à Premier League em 2021.

"Marcou mais de um golo a cada dois jogos, o que é um número incrível", destacou treinador da equipa inglesa, Thomas Franck. "Ivan sai como uma lenda do Brentford", acrescentou o alemão.

Na Arábia Saudita, Toney vai integrar uma equipa que já conta com várias estrelas do futebol, como o guarda-redes senegalês Edouard Mendy, o extremo argelino Riyad Mahrez e o avançado brasileiro Roberto Firmino.

O Al Ahli terminou a temporada passada no terceiro lugar da liga saudita, atrás do Al Hilal, que conta com os portugueses Jorge Jesus e Rúben Neves, e do Al Nassr, treinado por Luís Castro e que tem no plantel o avançado Cristiano Ronaldo e o médio Otávio.

Em maio de 2023, Ivan Toney foi suspenso pela Federação Inglesa de Futebol por oito meses e multado em 55 mil euros, devido a apostas em jogos entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2021.

