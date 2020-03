Fundação Sporting oferece almoço e apoio médico aos sem-abrigo A Fundação Sporting vai oferecer no domingo um almoço à comunidade dos sem-abrigo, numa iniciativa em que também alguns médicos irão medir a febre e monitorizar as pessoas presentes, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o clube. desporto Lusa desporto/fundacao-sporting-oferece-almoco-e-apoio_5e7f94b28ca77d19679ef247





Esta iniciativa da fundação 'leonina' vai ser realizada em conjunto com a Comunidade Vida e Paz, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tutelada pelo Patriarcado de Lisboa, e está marcada para a Praça do Centenário, no Estádio José Alvalade. A distribuição dos almoços será feita às 13:00.

Através da Comunidade Vida e Paz, uma equipa de médicos vai estar no local e, com material doado pela Fundação Sporting, irá proceder à monitorizarão dos sem-abrigo presentes, bem como à medição da febre.

A Fundação Sporting explicou ainda que a iniciativa respeitará as distâncias de segurança e higiene recomendadas pela Direção Geral de Saúde, por causa dos efeitos do novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000. Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes e 5.170 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

