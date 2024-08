Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social britânica refere que o Fulham pagou cerca de 31,5 milhões de euros (ME), que podem ascender aos 40 ME, mediante a concretização de determinados objetivos.

O médio, de 24 anos, que conta com três internacionalizações pela seleção de Inglaterra, vinculou-se ao 'cottagers' até 2029, com opção de prolongar a ligação por mais um ano, depois de uma carreira em que praticamente só representou o Arsenal, desde os escalões mais jovens da formação.

Com empréstimos a Leipzig e Huddersfield pelo meio, Smith Rowe teve o seu período de maior utilização nos 'gunners' em 2020/21 e 2021/22, mas nas duas últimas épocas perdeu algum espaço entre as primeiras opções do técnico Mikel Arteta.

