Frederico Morais disse à agência Lusa que o seu principal objetivo é voltar ao circuito mundial. "Sinto-me preparado, estou numa ótima posição e estou no bom caminho", afirmou, quando faltam duas etapas.

Contudo, admitiu que "há ótimos surfistas e não é fácil".

'Kikas' prometeu "surfar sem pressão" e "continuar a trabalhar" para esse objetivo, reconhecendo que o Pro Ericeira é importante, por considerar que "surfar em casa é especial, o carinho dos portugueses é incrível" e ter a vantagem de conhecer bem as ondas de Ribeira d'Ilhas, onde faz surf todos os dias, apesar de residir em Cascais.

Com o Pro Ericeira, Frederico Morais quer "consolidar muito" a sua posição no ranking e garantir antes da última prova, no Brasil, a qualificação para o circuito mundial, que integrou pela última vez em 2022.

Já Teresa Bonvalot, que ainda não conseguiu integrar o circuito mundial, vai este ano "lutar até ao fim" e a surfar no seu país espera "dar o seu melhor e deixar o título em casa".

"Não gosto de perder nem a feijões", justificou.

No Pro Ericeira concorrem 80 homens, entre os quais estão os portugueses Frederico Morais e ainda Martim Nunes e Henrique Pyrrait.

Em femininos, concorrem meia centena de mulheres, destacando-se as portuguesas Teresa Bonvalot, Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Carolina Mendes.

O circuito Challenger Series, cuja etapa da Ericeira decorre na Praia de Ribeira d'Ilhas, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa, seleciona os surfistas que vão integrar o WCT (campeonato mundial de surf) no próximo ano.

As cinco mulheres mais bem classificadas conseguem qualificar-se, enquanto, em masculinos, são apurados os primeiros 10 do ranking.

Entre os portugueses mais próximos da qualificação estão, em masculinos, Frederico Morais, em quinto lugar, e, em femininos, Teresa Bonvalot, em 11º.

