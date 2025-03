Em comparação com o primeiro jogo, em Copenhaga, Conceição, que nem esteve no banco no Estádio Parken, rende Pedro Neto, que agora foi relegado para a bancada, com Bernardo Silva a aparecer no miolo, no lugar que foi de João Neves, e Gonçalo Inácio a fazer dupla no centro da defesa com Rúben Dias, já que Renato Veiga também foi excluído da ficha de jogo.

Portugal perdeu o jogo da primeira mão, na quinta-feira, por 1-0, com um golo de Hojlund.

No sábado, o selecionador nacional já tinha confirmado a titularidade de Bernardo Silva, que vai assim passar a ser o oitavo jogador da história do futebol português a chegar às 100 internacionalizações pela seleção 'AA'.

Depois da pior exibição desde que assumiu o comando de Portugal, algo assumido publicamente pelo próprio, Martínez troca um elemento em cada setor do terreno, excluindo a baliza, em que continua Diogo Costa.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipa das 'quinas' vai assim atuar com o guarda-redes Diogo Costa, que terá à sua frente um quarteto defensivo composto com Rúben Dias e Gonçalo Inácio no centro, Diogo Dalot na direita e Nuno Mendes na esquerda.

Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva vão ocupar o meio-campo da seleção nacional, com Francisco Conceição e Rafael Leão aparecerem nas alas, no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado da Dinamarca, destaque para Hjulmand, médio e capitão do Sporting, que repete a titularidade do primeiro duelo, e para o avançado Hojlund, o marcador do golo em Copenhaga, que aparece no 'onze' em detrimento de Biereth.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19:45 e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.

Caso vença e ultrapasse a Dinamarca, a seleção nacional ficará no Grupo F, com Irlanda, Hungria e Arménia, enquanto que, se ficar eliminado, vai encontrar Escócia, Grécia e Bielorrússia, no Grupo C.

