Na 14.ª ronda do Mundial de velocidade em motociclismo, o piloto de Almada concluiu as 27 voltas a 37,202 segundos do italiano, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi segundo, a 0,364 segundos, e o italiano Enea Bastianini (Ducati) terceiro, a 4,425.

Depois de ter vencido há uma semana, em Aragão, Bagnaia partiu da 'pole position' antes de todos os outros, ganhou um punhado de metros na primeira curva para rumar à vitória em Misano, ganhando cinco pontos ao líder do campeonato, Fabio Quartararo.

O francês começou de forma tímida, mas ressurgiu na parte final para suplantar o australiano Jack Miller (Ducati), que desde o início fazia a guarda de honra a Bagnaia.

O australiano, já com os pneus em mau estado, acabaria ainda suplantado pelo espanhol Marc Márquez (Honda), que foi quarto, e pelo campeão Joan Mir (Suzuki).

No entanto, o espanhol da Suzuki perdeu o quinto lugar devido a uma penalização por exceder os limites da pista, devolvendo o quinto posto a Miller.

Na retina ficou a manobra de Márquez, que passou Miller e Mir de uma assentada.

Quanto a Miguel Oliveira, fez uma corrida sem grandes sobressaltos, sempre na cauda do pelotão, batendo apenas o italiano Andrea Dovizioso (Yamaha).

O português terá, terça e quarta-feira, dois dias de testes em Misano para tentar encontrar soluções que o tragam de volta ao topo do pelotão.

Com estes resultados, Fabio Quartararo mantém o comando do Mundial, com 234 pontos, mais 48 do que Bagnaia, que é segundo.

Miguel Oliveira perdeu uma posição, ultrapassado por Marc Márquez, e é agora 10.º, com os mesmos 87 pontos que tinha à partida.

O campeonato segue agora para os Estados Unidos, para o GP das Américas, agendado para 03 de outubro.

AGYR // AMG

Lusa/Fim