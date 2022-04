Os 'bleus' completaram o 'Grand Slam' (100% de vitórias) em 2022, com um triunfo sobre a Inglaterra (25-13), na última jornada, e fecham a próxima edição do torneio novamente em casa, frente ao País de Gales, em 18 de março, no ano em que recebem o Mundial, entre 08 de setembro e 28 de outubro.

O torneio das Seis Nações de 2023 arranca no primeiro fim de semana de fevereiro e estende-se até meados do mês seguinte, contando com semanas de pausa após a segunda e terceira jornadas.

"Mais uma vez, os adeptos deverão ter de aguardar até à última jornada para conhecer o vencedor. A cobertura mediática incrível e a adesão dos adeptos nos estádios tornaram o torneio das Seis Nações verdadeiramente especial", afirmou o chefe da competição, Ben Morel, citado por um comunicado da organização.

Calendário do torneio das Seis Nações 2023 (horas em Lisboa):

1.ª jornada:

- Sábado, 04 fev:

País de Gales - Irlanda, 14:15

Inglaterra - Escócia, 16:45

- Domingo, 05 fev:

Itália - França, 15:00

2.ª jornada:

- Sábado, 11 fev:

Irlanda -- França, 14:15

Escócia -- País de Gales, 16:15

- Domingo, 12 fev:

Inglaterra -- Itália, 15:00

3.ª jornada:

- Sábado 25 fev:

Itália -- Irlanda, 14:15

País de Gales -- Inglaterra, 16:45

- Domingo, 26 fev:

França -- Escócia, 15:00

4.ª jornada:

- Sábado, 11 mar:

Itália -- País de Gales, 14:15

Inglaterra -- França, 16:45

- Domingo, 12 mar:

Escócia -- Irlanda, 15:00

5.ª jornada:

Escócia -- Itália, 12:30

França -- País de Gales, 14:45

Irlanda -- Inglaterra, 17:00

