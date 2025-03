"Na sequência das gravíssimas insinuações, agora tornadas públicas, do Presidente do Comite´ Oli´mpico de Portugal acerca da FPF, em carta enviada aos representantes ma´ximos da UEFA e aos presidentes das 55 Federac¸o~es que compo~em o organismo que tutela o Futebol Europeu, a Federac¸a~o Portuguesa de Futebol informa que agendou para as 09:30 horas desta segunda-feira uma reunia~o de urge^ncia da Direc¸a~o", refere o comunicado da FPF.

De acordo com a nota, a reunião servirá para analisar e avaliar as "conseque^ncias das insinuações" de Fernando Gomes, "num momento que antecede as eleições para o Comité Executivo da UEFA", marcadas para 03 de abril e que a FPF considera "importantíssimas para o futebol português, tendo em conta os desafios que se avizinham", como a organização do Mundial2030 e a candidatura à organização do Europeu feminino de 2029.

No sábado, o presidente da FPF, Pedro Proença, revelou ter o apoio de Fernando Gomes na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o recém-eleito líder do COP negou em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.

"Foi a maior das surpresas tomar conhecimento de uma carta enviada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, na qual o meu nome é mencionado sem consentimento prévio ou mesmo informação", pode ler-se na missiva de Fernando Gomes, que liderou a FPF durante 13 anos.

Na mesma carta, o antecessor de Pedro Proença confessou não partilhar "uma visão comum para o futebol e o desporto" com o atual presidente da FPF.

"Pedro Proença escolheu o caminho da destruição do legado que eu e a minha equipa construímos ao longo de 13 anos, através de decisões e insinuações públicas que visam atacar o nosso bom nome e que, como se verá, são completamente infundadas", refere o documento.

