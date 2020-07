A iniciativa, divulgada no site oficial do organismo, tem candidaturas abertas até ao dia 04 de setembro e vai decorrer com o apoio do programa da UEFA 'HatrickFSR', cujo objetivo passa por "envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social".

O montante destinado terá um valor máximo de 50.000 euros, sendo que pode ser "parcelado por vários projetos ou atribuído a apenas um", segundo explicou a FPF, acrescentando que a avaliação dos projetos decorrerá entre os dias 07 e 30 de outubro e a divulgação dos respetivos resultados até ao primeiro dia útil de novembro.

