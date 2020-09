Em comunicado, a FPF dá conta das alterações ao modelo competitivo, com Académica, Sporting de Braga, Boavista, Famalicão, Leixões, Rio Ave e Vitória de Guimarães na série Norte e Belenenses SAD, Benfica, Cova da Piedade, Estoril Praia, Marítimo, Portimonense e Sporting na Sul.

A prova arranca em 12 de setembro com duas séries, das quais sairão os três melhores classificados, que vão disputar a fase de apuramento do campeão desta competição destinada a equipas sub-23.

Além disso, estas seis formações ficam apuradas para a Taça Revelação, com as oito equipas que ficaram pelo caminho a disputarem as últimas duas vagas nesta prova.

"A Taça Revelação contará por isso com a participação de oito equipas e será a eliminar, com os quartos de final e as meias finais disputados a duas mãos", pode ler-se na nota.

Cancelado em 2019/20 sem atribuição de campeão devido à pandemia de covid-19, o único campeão desta prova continua a ser o Desportivo das Aves, em 2018/19, ano inaugural em que o Sporting foi vice-campeão.

