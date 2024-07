"A decisão decorre de uma lei governamental que alterou o Regime Jurídico das Federações Desportivas e que vai ser adotada pela FPF. Para tal, a federação vai ter de mudar os seus estatutos e submeter essas alterações à aprovação da assembleia geral extraordinária que se realiza em 03 de agosto", explica o organismo, no seu site.

De acordo com um parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República, os órgãos em causa são a direção, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral.

A FPF recorda que essa representatividade (33,3%) deve estar expressa em definitivo a partir de 01 de janeiro de 2026, sendo que, até lá, vigora um regime transitório que admite 20%.

No Centro de Congressos de Aveiro, local da AG, vai proceder-se a uma outra alteração estatutária que permita incluir o Walking Football e o futebol virtual no âmbito das competições organizadas pela FPF, regulamentando, desenvolvendo e promovendo estas modalidades, seguindo assim a entidade o exemplo do que fez a FIFA na sua última revisão de estatutos.

