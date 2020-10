Estas foram as duas alterações promovidas pela FPF no calendário da terceira eliminatória, cujas partidas estão agendadas para 22 de novembro, um domingo, ditou o sorteio realizado na semana passada.

Desta forma, a visita do Benfica, finalista da última edição, ao Paredes, do Campeonato de Portugal, foi antecipada para 21 de novembro, um sábado, a partir das 21:15.

Já a deslocação do Sporting ao terreno do Sacavenense, que também milita no Campeonato de Portugal, foi reagendada para 23 de novembro, uma segunda-feira, igualmente às 21:15.

Nesta terceira ronda da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da I Liga, o FC Porto, detentor do troféu, vai jogar no reduto do Fabril do Barreiro.

