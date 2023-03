No 'Clássico dos Milhões', um dos mais emblemáticos jogos do futebol brasileiro, a equipa do técnico luso trazia um 3-2 favorável da primeira mão e hoje confirmou o apuramento, com tentos de Pedro (16 e 82, o segundo de grande penalidade) e Ayrton Lucas, aos 90+5, a passe do avançado internacional brasileiro, que esteve em destaque no encontro.

Para os 'vascaínos', marcou Capasso, aos 31 minutos, de nada valendo este tento, com o 'Fla' a marcar encontro com o campeão em título na final do estadual do Rio de Janeiro.

