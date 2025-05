Durante a madrugada, uma tempestade atingiu partes de Nova Deli, que já tinha sido atingida por um dia de chuvas fortes na quarta-feira, que fez pelo menos três mortos.

As chuvas são incomuns nesta altura do ano no noroeste da Índia, onde a estação das chuvas começa geralmente mais tarde.

No entanto, a monção de sudoeste instalou-se ontem no estado de Kerala, no sudoeste do país, que continua em alerta vermelho (o nível mais elevado) para chuvas extremamente fortes hoje e amanhã.

A chegada das monções, oito dias antes do previsto, foi a mais precoce em 16 anos, de acordo com os registos do Departamento Meteorológico da Índia.

De acordo com imagens partilhadas na rede social X pela agência de notícias indiana ANI, partes do oeste da capital ficaram inundadas, especialmente em redor do aeroporto de Nova Deli.

"Devido às condições meteorológicas adversas da noite passada, alguns voos foram afetados. Os passageiros devem verificar regularmente o estado dos seus voos e manter-se em contacto com o pessoal da companhia aérea para obter atualizações", afirmou o aeroporto Indira Gandhi, em comunicado.

Por sua vez, as companhias aéreas alertaram os passageiros para possíveis interrupções devido à chuva.

A IndiGo Airlines aconselhou os passageiros a partirem mais cedo para o aeroporto e a obterem atualizações regulares sobre o tráfego aéreo.

O início precoce da estação das chuvas, que normalmente se estende até setembro em toda a Índia, mas é particularmente prevalente no sul do país, pode perturbar os padrões normais de precipitação e agravar os efeitos das tempestades.

Segundo dados da plataforma Flightradar24, que acompanha o tráfego aéreo em todo o mundo, 197 voos foram hoje atrasados e 14 cancelados no aeroporto Indira Gandhi.

Nos últimos anos, as monções têm vindo a tornar-se cada vez mais irregulares, com eventos mais intensos e imprevisíveis, levando a situações extremas como episódios de chuva ocorridos em julho, no distrito de Wayanad, em Kerala, onde morreram mais de 200 pessoas.

As monções, um fenómeno climático sazonal no subcontinente indiano, marcam o início de chuvas intensas após semanas de calor extremo, com temperaturas superiores a 45 graus Celsius em muitas regiões.

As monções começam a chegar geralmente no início de junho ao sudoeste do país, principalmente no estado de Kerala, e espalham-se para norte à medida que o verão avança.

Estas chuvas são essenciais para recarregar os aquíferos e sustentar a agricultura na Índia, mas também provocam aquele que é considerado o fenómeno climático mais perigoso para os humanos.

