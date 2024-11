Este anúncio surge após o Campeonato Mundial FIP, que ocorreu no início deste mês, e no qual Portugal conquistou a medalha de bronze no escalão masculino e o quarto na vertente feminina.

A nova Taça Intercontinental, que ainda não tem nome formal, "apresentará os melhores talentos globais", nomeadamente os melhores jogadores das Américas e Europa, e "proporcionará novas oportunidades para os jogadores de países emergentes de padel se juntarem ao nível de elite do desporto que mais cresce no mundo", pode ler-se no comunicado.

"A nova competição sinaliza também a prontidão do padel para a inclusão nos Jogos Olímpicos, uma vez que a rápida democratização e profissionalização da modalidade sob a orientação da FIP alinha-se com os valores do Comité Olímpico Internacional e com o apoio a desportos modernos e diversificados a nível global que ajudam a desenvolver a pirâmide", diz a entidade.

Segundo a FIP, as competições masculinas e femininas serão realizadas em simultâneo, com um prémio "recorde" de 700.000 euros e prémios monetários iguais distribuídos pelas equipas vencedoras masculinas e femininas, informa a Federação Internacional de Padel.

A prova, que se realizará de dois em dois anos, ocorrerá, alternadamente, "entre locais selecionados" nas Américas e na Europa, "levando o padel a bases de fãs estabelecidas e emergentes em locais incríveis em todo o mundo", segundo a organização.

O presidente da FIP, Luigi Carraro, afirma que "a Taça Intercontinental responde ao aumento incrível da popularidade mundial do padel e a uma procura sem precedentes por novos formatos de competição por parte de adeptos, jogadores e parceiros de padel estabelecidos e emergentes".

"O sucesso esmagador do Campeonato Mundial FIP Padel 2024 e do tour profissional Premier Padel demonstram como o padel se tornou rapidamente num grande desporto internacional e inovações como a nova competição intercontinental são fundamentais para impulsionar continuamente o desenvolvimento do padel -- especialmente em novas regiões do mundo", continuou o dirigente.

Carraro diz que a FIP aguarda "com ânsia" a realização da nova competição, em 2025, "sabendo da imensa procura e do desejo" das marcas e locais em entrar numa prova que, segundo o líder da entidade, é o "equivalente do padel às célebres Laver Cup e Ryder Cup".

O presidente da FIP conclui desejando "fazer parte do movimento olímpico o mais cedo possível".

