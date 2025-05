"Estou muito contente por poder voltar às 24h de Le Mans na categoria principal. Em 2014 fui considerado o melhor piloto 'rookie' [estreante], em 2020 ganhei a corrida entre os LMP2. Este ano, sabendo das limitações de termos em mãos um carro que ainda estamos a evoluir, gostávamos de estar na discussão dos primeiros lugares", disse o piloto natural de Coimbra, citado pela sua assessoria de imprensa.

Filipe Albuquerque estará aos comandos de um Cadillac da equipa norte-americana Wayne Taylor Racing.

Albuquerque vai partilhar a condução com o seu habitual companheiro de equipa, o norte-americano Ricky Taylor, que já disputou a prova por diversas vezes entre os LMP2, e com o também norte-americano Jordan Taylor, que também já disputou a prova várias vezes, tendo mesmo chegado a vencer entre os LMGTE.

"Apesar de ainda estarmos a aprender o carro, a nossa experiência na prova será certamente uma mais-valia. Estamos muito entusiasmados com esta participação. Não vai ser tarefa fácil, as próximas semanas vão ser duras com muito trabalho pela frente, mas que nos irão ajudar a estar melhor preparados", disse o piloto de Coimbra.

As 24h de Le Mans decorrem de 11 a 15 de junho sendo que, no dia 13, Filipe Albuquerque comemora o seu 40.º aniversário.

"Não haverá melhor forma de comemorar uma data especial do que estar a competir em Le Mans", sublinhou.

