Segundo a nota divulgada no sítio oficial do organismo que rege o futebol mundial, esta base de dados armazena uma ampla gama de indicadores de desempenho, que refletem a situação de clubes e ligas em todo o mundo, com uma visão geral detalhada de mais de 130.000 futebolistas e 4.400 clubes profissionais.

A FIFA indicou que o projeto nasceu "para toda a comunidade do futebol, com o objetivo de monitorizar a profissionalização" e, assim, cumprir o seu "objetivo estratégico de acompanhar o desenvolvimento da modalidade e promovê-la em todo o mundo, a fim de tornar o jogo verdadeiramente global".

A entidade informa ainda que nas próximas semanas todas as federações filiadas terão acesso à plataforma, para que possam estar sempre a par das atualizações do futebol masculino e feminino.

