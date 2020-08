Através de um comunicado datado de sexta-feira e assinado por Veron Omba, diretor da divisão de associações membros, a que a agência Lusa teve acesso, hoje, a FIFA considera ilegal a assembleia-geral realizada no início deste mês por alguns associados da FFGB, que alegam ter elegido Fernando Tavares "Bené" líder da instituição.

"Relativamente à assembleia-geral de 08 de agosto de 2020, constatámos que não foi convocada de acordo com os estatutos da FFGB atualmente em vigor, nomeadamente à luz do artigo 28 que diz que o local, a data e a ordem do dia da assembleia eletiva devem ser comunicados aos membros da FFGB pelo menos um mês antes da sua realização. Não foi esse o caso, até onde sabemos", lê-se no comunicado.