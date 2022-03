À disposição dos adeptos, vão estar os ingressos restantes do período de venda que terminou na segunda-feira, e que poderão ser adquiridos até terça-feira no sítio da FIFA, antes do sorteio da fase final do Mundial, em 01 de abril, em Doha.

"Como este é um período de vendas por ordem de chegada, os adeptos poderão concluir as suas compras imediatamente e devem agir com antecedência para evitar deceções", refere a FIFA no seu sítio na Internet.

O organismo refere que esta é a última oportunidade para os adeptos garantirem os seus lugares nos estádios antes do sorteio da fase final, dado que a procura irá aumentar após a definição da competição.

De acordo com a FIFA, serão disponibilizados bilhetes para todos os jogos, excluindo a abertura e a final, para acompanhar uma equipa específica desde o início da fase de grupos e para quatro estádios diferentes em dias consecutivos.

Também podem ser adquiridos bilhetes para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e a FIFA recorda que, a exemplo de edições anteriores, foi reservada uma categoria de preço especial para residentes do país (a partir de 10 euros).

Na fase de vendas bilhetes após o sorteio da fase final, os adeptos poderão solicitar ingressos para mais de uma partida por dia na fase inicial da competição, dada a natureza compacta da prova e a proximidade dos oito estádios.

O Mundial do Qatar, a decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro, oferece aos espetadores que viajam para o país a opção de solicitar o cartão Hayya (cartão de adepto), que também servirá como entrada para o Qatar.

A FIFA indicou que todos os adeptos, independentemente de serem residentes no Qatar ou estrangeiros, precisarão do cartão Hayya juntamente com o bilhete para entrar nos estádios e que antes do início da competição serão informados sobre as medidas de segurança relacionadas com a covid-19.

APS // PFO

Lusa/Fim