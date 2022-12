A FIFA considera que, durante o encontro que os sul-americanos venceram no desempate por penáltis (4-3, após o empate 2-2 no prolongamento), pode ter sido violado o artigo 12 do Código Disciplinar que se refere "à conduta indevida de jogadores e técnicos".

O organismo que rege o futebol mundial refere ainda que a AFA pode ido contra o artigo 16, que aborda a ordem e segurança dos encontros.

Durante o jogo disputado no Estádio Lusail, verificaram-se várias 'picardias' entre jogadores das duas seleções, e protestos contra o árbitro, o espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Na sexta-feira, num encontro 'dramático', a Argentina assegurou um lugar nas meias-finais do Mundial2022, fase em que vai defrontar a Croácia, que eliminou o Brasil.

