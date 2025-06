O Ferrari com o número 83, com Kubica, antigo piloto de F1, o britânico Phil Hanson e o chinês Yifei Ye completou 387 voltas, batendo o Porsche do francês Kevin Estre, do australiano Matt Campbell e do belga Laurens Vanthoor por 14,084 segundos.

O Ferrari conduzido pelos italianos Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi e pelo britânico James Calado acabou no terceiro posto, a 28,487 segundos.

Esta vitória acaba por ser uma redenção para Kubica e Ye, que, no ano passado, lideraram, mas acabaram afastados por um acidente, uma penalização e um problema mecânico.

O piloto polaco, de 40 anos, chegou a ser um dos mais promissores pilotos de Fórmula 1 e esteve com um pé na Ferrari, mas um acidente sofrido num rali, em Itália, em 2011, provocou-lhe graves lesões no braço e na mão direitos que quase lhe custaram a carreira.

Em 2013, mudou-se para o Mundial de Ralis, regressando à Formula 1 entre 2019 e 2021. Hoje, tornou-se o primeiro polaco a ganhar as 24 Horas de Le Mans, tal como Ye se tornou no primeiro chinês a consegui-lo.

Entre os portugueses, António Félix da Costa (AF Cose) terminou na nona posição da classe LMP2, enquanto o estreante Bernardo Sousa (Mustang) foi também nono, nos GT3.

Filipe Albuquerque (Cadillac) foi forçado a desistir, devido a problemas de motor.

