"Esta equipa já demonstrou que tem capacidade coletiva para resolver as dificuldades que são colocadas. Tenho confiança absoluta. Gostava de ter Cristiano Ronaldo. Nenhuma equipa fica mais forte sem o melhor do mundo, mas tenho confiança absoluta nos que vão entrar em campo", afirmou Fernando Santos, recusando divulgar quem será o substituto do capitão da seleção nacional frente à Suécia.

"Amanhã [quarta-feira], por volta a 18:00, vão saber", acrescentou.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com os suecos, da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, que irá decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"Uma alteração na equipa inicial vou ter de fazer. Não queria, mas tem de ser [Ronaldo]. Poderá acontecer mais uma ou outra, mas a equipa a equipa não será muito diferente daquela que jogou com França. Há também a questão da frescura física dos jogadores", explicou.

Para Fernando Santos, a Suécia, que Portugal venceu por 2-0 em Solna, na segunda jornada, é uma equipa de "grande qualidade, que trabalha muito e com qualidade técnica".

"Está em último lugar, mas as contas do grupo passam muito por esta Suécia. É muito importante vencer", frisou o selecionado luso.

Fernando Santos mostrou-se ainda satisfeito com a presença de 5.000 adeptos no Estádio José Alvalade, naquele que vai ser o jogo em Portugal com mais adeptos desde o início da pandemia da covid-19.

"5.000 já é muito bom neste cenário. É sempre entusiasmante ter público. Ter um estádio cheio a cantar o hino seria melhor, mas mesmo assim vai ser importante. Importante para mim e para os jogadores", confessou.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa Rúben Dias garantiu que Portugal vai "estar no seu melhor" para vencer a Suécia e deixou elogios a Pepe, que tem sido o seu colega no centro da defensiva lusa.

"Não é normal que o Pepe, com a idade que tem [37], continuar a ter a 'performance' que tem. Devemos estar felizes por ele ainda ter saúde e o discernimento para continuar com a capacidade para jogar a este nível", considerou o jogador de 23 anos.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue em último, sem nenhum ponto.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

LG // NFO

Lusa/fim