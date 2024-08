Depois da prata em K2 1.000 metros, com Emanuel Silva, em Londres2012 e do bronze em K1 1.000 em Tóquio2020, Pimenta, de 34 anos, vai procurar entrar para a história olímpica portuguesa, e deixar para trás os atletas Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro e Rosa Mota, e o cavaleiro Luís Mena e Silva, além de Pedro Pichardo, prata na véspera no triplo salto.

Para chegar à medalha, o limiano terá de ultrapassar primeiro a meia-final, marcada para as 11:10 locais (10:10 em Lisboa), reservada para os quatro primeiros, com a final a estar prevista para as 13:20 (12:20), na qual se poderá tornar o primeiro campeão olímpico português fora do atletismo.

Igualmente no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Teresa Portela, nos seus quintos Jogos Olímpicos, vai disputar as meias-finais de K1 500 metros, às 10:50 (09:50), numa qualificação mais apertado do que no K1 1.000 masculino.

Para se apurar para a final A, Teresa Portela terá de estar entre as duas primeiras das suas séries, para não ser relegada para as regatas secundárias.

Depois de ter conquistado a prata em omnium, o ciclista Iúri Leitão volta ao velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, para disputar, ao lado de Rui Oliveira, a prova de madison, naquela que será a estreia olímpica de Portugal na disciplina, marcada para as 17:59 (16:59).

A abertura o penúltimo dia de competições dos Jogos Olímpicos Paris2024 será feito com a maratona masculina, com a presença de Samuel Barata, num percurso que vai começar no Hotel de Ville e terminar em Invalides, com passagens por museu do Louvre, Torre Eiffel ou Versalhes.

Já sem portugueses em prova no Stade de France, a bandeira portuguesa ainda vai subir, com Pedro Pichardo a receber a medalha de prata, conquistada na véspera, numa cerimónia marcada para as 18:41 (17:41).

