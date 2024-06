Com apenas uma vaga a dar acesso imediato à regata das medalhas, Pimenta voltou a superiorizar-se nos 1.000 metros, em 3.32,678 minutos, batendo o bielorrusso Aleh Yurenia, por 1,053 segundos, e o dinamarquês Thorbjorn Rask, por 4,254.

O tempo de Pimenta nas eliminatórias só foi superado pelo do campeão olímpico, o húngaro Balint Kopasz, mais rápido 144 milésimos de segundo, e que o luso vai reencontrar no domingo, dia no qual também disputa a final de K1 5.000.

Nos 500, Pimenta reagiu a um forte início de dois opositores para vencer em 1.39,725 minutos, superando o espanhol Roi Rodriguez, por tranquilos 2,764 segundos, e o lituano Viktor Caplinskij, por 3,421.

Adam Varga, o magiar medalha de prata em Tóquio2020 nos 1.000 metros, será o rival mais forte do limiano na luta pelas medalhas nesta distância mais curta, na sexta-feira.

Pimenta engrossa assim o número de finais diretas de Portugal na Hungria, depois do êxito de Pedro Casinha, em K1 200 metros, Iago Bebiano e Kevin Santos, em K2 200, e de Norberto Mourão, na classe adaptada de VL2.

Esta tarde Portugal vai ter mais uma embarcação a tentar o apuramento direto, nomeadamente Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, em K2 500 metros.

A seleção portuguesa em Szeged está desfalcada dos campeões do Mundo em K2 500 metros João Ribeiro e Messias Baptista, que seguem um plano de preparação específico para Paris2024, tal como Teresa Portela, que também optou por não competir em K1 500 metros e segue um programa personalizado.

Os eventos da canoagem sprint nos Jogos Olímpicos vão decorrer entre 06 e 10 de agosto, sendo que Portugal vai estar representado por Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, e por Teresa Portela, em K1 500.

Norberto Mourão, em VL2, e Alex Santos, em KL1, voltam a vestir as cores de Portugal nos Jogos Paralímpicos.

A agência Lusa viajou a convite da Federação Portuguesa de Canoagem.

