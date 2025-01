"Bem-vindo à tua nova casa, Talisca. Desejamos-te uma carreira de sucesso coroada com títulos com a nossa camisa amarela e azul-marinho", postou o clube nas redes sociais.

Talisca, que passou pelo Benfica entre 2014 e 2016, estava há quatro épocas no Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio, tendo marcado 76 golos.

Este é um regresso à Turquia do atleta formado no Bahia, já que, depois de representar as 'águias', atuou no Besiktas, antes de rumar aos chineses do Guangzhou.

Atual segundo classificado do campeonato turco, com 48 pontos em 20 jornadas, a seis do líder Galatasaray, o Fenerbahçe já tinha anunciado a contratação do brasileiro Diego Carlos, oriundo do Aston Villa.

