Num jogo que esteve interrompido largos minutos na primeira parte, devido a confrontos nas bancadas após alegados insultos ao avançado dos turcos Osayi-Samuel, En Nesyri (04 minutos) e Akcicek (63) fizeram a diferença para a equipa do técnico luso.

Pelos belgas, o 'bis' de Vázquez (19 e 55) não foi suficiente para vencer sequer este segundo jogo, depois de um confortável 3-0 logrado em Istambul.

Na próxima fase, 'Mou', que venceu a competição pelo FC Porto (como Taça UEFA) em 2003 e pelo Manchester United em 2017, tendo perdido a final de 2023 pela Roma, vai defrontar Olympiacos ou Rangers.

Desses dois sairá, igualmente, o adversário dos noruegueses do Bodo/Glimt, que surpreenderam o Twente no prolongamento, apesar de os neerlandeses terem chegado primeiro ao golo, num tento na própria baliza de Sjovold (26), para aumentar a vantagem face ao 2-1 que já traziam.

Hogh empatou, de penálti, aos 56, e outro autogolo, no caso de Hilgers, aos 90+2, igualava a eliminatória. Wembangomo marcou dois minutos depois, pondo os noruegueses na frente, e Steijn empatou de novo, aos 90+6.

No tempo extra, Fet, aos 111, e um terceiro autogolo na partida, por Verschueren (114), fizeram avançar o Bodo, cujo campeonato está parado desde dia 01 de dezembro de 2024.

Outro jogo que necessitou prolongamento foi o Ajax-Union Saint-Gilloise, depois de os belgas chegarem a Amesterdão para anular o 2-0 da primeira mão, por Mac Allister, aos 16, e Promise David, de penálti aos 28, num lance que surgiu após Klassen defender a bola, em cima da linha de golo, com as mãos, sendo expulso e dando a grande penalidade que aumentou a vantagem dos belgas.

Só no prolongamento viria a imperar a lei dos homens da casa, também da marca dos 11 metros, em remate convertido por Kenneth Taylor, colocando Ajax ante Eintracht Frankfurt ou Lyon, do treinador português Paulo Fonseca.

O médio luso Dani Silva foi expulso na derrota, e eliminação, do Midtjylland em casa da Real Sociedad, que hoje venceu por 5-2 após o 2-1 da primeira mão, com dois golos de Sucic (18 e 45+2), e tentos de Mendez (05), Oyarzabal (de penálti aos 73) e Oskarsson (90).

Nos dinamarqueses, em que Dani Silva viu vermelho direto aos 70, os golos de Buksa, aos 24, e Osorio, a passe do primeiro aos 38, não foram suficientes para continuar na prova, em que os bascos vão defrontar o Manchester United, treinado por Ruben Amorim, ou o Tottenham.

Depois de perder 1-0 na primeira mão, o Viktoria Plzen confirmou hoje a passagem ao bater por claros 3-0 o Ferencváros, com 'bis' de Durosinmi (27 e 38) e tento de Sulc (35), marcando encontro contra Lazio ou Athletic Bilbau.

Desses dois clubes diretamente apurados para os 'oitavos' sairá também o adversário da Roma, o 'carrasco' do FC Porto neste play-off, podendo acertar um dérbi de Roma na luta por um lugar nos quartos de final.

Os romanos afastaram hoje os 'dragões' com uma vitória por 3-2, que anulou o 1-1 que os portistas traziam do Estádio do Dragão, e seguem em frente, deixando a competição sem clubes portugueses.

O AZ Alkmaar, com Alexandre Penetra, foi à Turquia carimbar o 'passaporte' para os oitavos de final, vencendo o Galatasaray com um resultado agregado de 6-3, esperando agora o sorteio de sexta-feira para saber se jogam com Manchester United, de Ruben Amorim, ou Tottenham.

Após um triunfo por 2-1 na Grécia, o Steaua recebeu o PAOK em Bucareste e apurou-se para os oitavos de final, em que defrontará o Lyon, treinado pelo luso Paulo Fonseca, ou o Eintracht Frankfurt.

