Brzeczek assumiu a equipa após um mau desempenho no Mundial2018, com a eliminação na fase de grupos, e levou a Polónia à vitória no grupo G de apuramento para o Europeu, à frente da Áustria, Macedónia, Eslovénia, Israel e Letónia.

No Euro2020, adiado para este ano devido à pandemia da covid-19, a Polónia defrontará na fase de grupos a Eslováquia, Espanha e Suécia, e no apuramento para o Mundial2022 terá pela frente a Inglaterra, Hungria, Albânia, Andorra e São Marino.

Como treinador, Jerzy Brzeczek, de 49 anos e que foi internacional polaco, esteve também à frente de várias equipas polacas, casos do Wisla Plock, Katowice, Lexia Gdansk, RKS Raków.

