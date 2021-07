A FAB referiu que devido a repetidos desentendimentos com colegas da equipa, convidou o atleta, dos gregos do AEK Atenas, a afastar-se voluntariamente.

O poste, de 2,11 metros, concordou em retirar-se para poder recuperar mental e fisicamente, refere a FAB, que desejou ao atleta uma rápida recuperação.

Na sexta-feira, em reação através da sua conta oficial da rede social facebook, Yanick Moreira disse que a decisão de se afastar do grupo foi sua, apontando o cansaço físico e mental como causas.

No mesmo comunicado, a FAB abordou também o afastamento de Bruno Fernando:

"Quanto a Bruno Fernando, por estar focado na criação da sua fundação (tendo agendado o lançamento da fundação, por exemplo, no mesmo dia e hora do play-off feminino de basquetebol) e na participação na `Summer League`. Não estava disponível de imediato para o período de preparação, mas apenas no dia 16 de agosto, seis dias antes do arranque do campeonato africano. Desta forma, foi afastado unilateralmente pela FAB, pois não se apresentou sequer no estágio que está a decorrer, uma parte considerada essencial para o treino da seleção e criação de estratégias de equipa e jogo em equipa."

