Federação angolana de basquetebol admite "implicações colaterais" A Federação Angolana de Basquetebol (FAB) admitiu hoje que o adiamento da Basketball African League (BAL), onde vai participar o Petro de Luanda, terá implicações "colaterais" para o basquetebol africano e outras competições em que Angola deve participar.





Em declarações à Lusa, o membro da comissão de gestão da FAB, António 'Tony' Sofrimento, confirmou a notificação da FIBA África (confederação de associações nacionais de basquetebol no continente africano) relativa ao adiamento do torneio, referindo que a situação decorre, "sobretudo pelo facto de o Senegal registar o primeiro caso do novo coronavírus".

A primeira fase da BAL estava prevista para o Senegal de 13 a 15 de março, a segunda em Luanda, de 10 a 12 de abril, e a última em Marrocos de 08 a 10 de maio.