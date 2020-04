Em declarações hoje à Lusa, o coordenador da comissão de gestão de assuntos inerentes à época desportiva no âmbito do estado de emergência, Jeremias Simão, disse que a reunião terá lugar na sede da FAF, em Luanda, e o reinício do Girabola será o ponto principal.

Segundo o também diretor do conselho técnico da FAF, no encontro deverá igualmente ser esclarecido o apoio financeiro imediato da FIFA às federações nacionais devido ao impacto do novo coronavírus na modalidade.

O campeonato angolano de futebol, liderado pelo Petro de Luanda com 54 pontos, menos três que o 1º de Agosto, tetracampeão em título, que está na segunda posição, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.

Quinze clubes militam no Girabola, entre os quais o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, oitavo classificado com 31 pontos.

Angola conta já com 27 casos confirmados de covid-19, entre os quais 18 casos ativos, dois óbitos e sete recuperados. O país está em estado de emergência até 10 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.

DYAS // AJO

Lusa/Fim