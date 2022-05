Os 'dragões', que podem festejar já este fim de semana o título caso o Sporting não vença, no domingo, o Gil Vicente, em Alvalade, chegaram facilmente aos 2-0, com golos de Evanilson, aos 21 minutos, e de Taremi, aos 28, este na conversão de uma grande penalidade, mas o vizela ainda 'assustou', quando chegou ao empate, com tentos de Alex Mendez, aos 36, e de Nuno Moreira, aos 49.

A reação 'azul e branca' não tardou e Chancel Mbemba, aos 57, e novamente Taremi, aos 87, fizeram os golos que ditaram o triunfo portista.

Com esta vitória, o FC Porto lidera o campeonato, com 85 pontos, mais nove do que o ainda campeão Sporting, segundo e que está obrigado a vencer no domingo o Gil Vicente para adiar mais uma vez os festejos contrários, enquanto o Vizela é 14.º, com 32, ainda sem ter completamente garantida a manutenção.

VR // VR

Lusa/fim