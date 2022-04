O 25 de abril de 2022 poderá ficar registado na história dos 'dragões' como a data em que atingiu o seu 30.º campeonato, mas para isso o Boavista precisa de fazer vida difícil ao Sporting, pouco depois da equipa de Sérgio Conceição medir forças com o Sporting de Braga.

Um triunfo dos 'leões' no Bessa adia definitivamente os festejos do FC Porto para a próxima jornada (recebe o Vizela), mas uma derrota ou até um empate dos atuais campeões nacionais perante o Boavista deixa o FC Porto com caminho aberto para confirmar já o título.

Em caso de derrota da formação de Rúben Amorim, o FC Porto necessita apenas de um empate para começar os festejos, e se os 'leões' cederem uma igualdade, a equipa de Sérgio Conceição apenas assegurará o título nesta ronda com um triunfo sobre o quarto classificado da I Liga.

O Sporting de Braga-FC Porto está agendado para as 18:00 e o Boavista--Sporting, que fecha a jornada, será disputado a partir das 20:30.

Mesmo que não consiga confirmar o primeiro lugar nesta jornada, só um verdadeiro 'terramoto' poderá afastar o FC Porto de conquistar o título nacional, cenário esse que foi claramente reforçado com a derrota do Sporting, em Alvalade, na última ronda, com o Benfica (2-0).

Ainda com o estatuto de campeão, o Sporting vai tentar assegurar definitivamente o segundo lugar da I Liga e o sempre importante - desportiva e financeiramente - acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Caso vençam o Boavista e o Benfica perca no sábado na receção ao Famalicão, os 'leões' já podem 'cantar' o hino da 'Champions', obrigando novamente os 'encarnados' a disputarem a pré-eliminatória da mais importante competição europeia de clubes.

Com apenas quatro jornadas por disputar, as quatro primeiras posições do campeonato parecem estar praticamente definidas, com Gil Vicente e Vitória de Guimarães, separados por cinco pontos, ainda a lutarem pelo quinto posto, que dá garantidamente acesso às provas europeias.

Nesta ronda, em Barcelos, o Gil Vicente recebe o Paços de Ferreira, enquanto o Vitória de Guimarães joga em Tondela, na casa do emblema penúltimo classificado e um dos seis 'aflitos' nesta fase final de campeonato.

No último lugar, o Belenenses SAD visita o terreno do Estoril Praia, enquanto o Moreirense, antepenúltimo, joga no Algarve com o Portimonense.

A ronda arranca na sexta-feira com um duelo entre dois outros 'aflitos', com o Vizela a receber o Arouca.

Programa da 31.ª Jornada:

- Sexta-feira, 22 abr:

Vizela -- Arouca, 20:15

- Sábado, 23 abr:

Portimonense -- Moreirense, 15:30

Santa Clara -- Marítimo, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Benfica -- Famalicão, 18:00

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20:30

- Domingo, 24 abr:

Estoril Praia - Belenenses SAD, 18:00

Tondela - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 25 abr:

Sporting de Braga - FC Porto, 18:00

Boavista -- Sporting, 20:30

