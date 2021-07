A equipa italiana, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, adiantou-se no marcador aos 56 minutos, com um golo de Mancini, com os 'dragões' a chegarem ao empate aos 89, por intermédio de Vítor Ferreira.

O FC Porto somou, assim, o seu primeiro empate da pré-época, depois de sete vitórias seguidas. Os 'dragões' estão a preparar o arranque da nova época, com o primeiro jogo oficial agendado para 08 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga.

