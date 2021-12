O sorteio não foi, assim, 'madrasto' para as equipas lusas, sendo que os 'dragões' medem forças com o clube que baterem nas meias-finais da Taça UEFA de 2002/03, rumo à vitória na competição, antecessora da Liga Europa.

Na primeira época completa de José Mourinho no clube, os 'dragões' começaram por bater a Lazio em casa, por 4-1, com reviravolta e uma exibição para a 'lenda', e, depois, empataram a zero em Roma, onde Vítor Baía defendeu um penálti.

O FC Porto tem as melhores recordações da Lazio, tal como o seu treinador, Sérgio Conceição, que, como jogador, alinhou nos transalpinos em 1998/99, 1999/2000 e na primeira metade da época de 2003/04, antes de regressar aos 'azuis e brancos'.

Pela formação da capital, o técnico luso ganhou a Taça das Taças e a Supertaça italiana, em 1998/99, e a Liga italiana, a Taça de Itália e a Supertaça Europeia, em 1999/2000.

Agora, Sérgio Conceição será adversário da Lazio, que segue no nono lugar da Série A italiana, com 25 pontos, a 14 do líder e campeão Inter Milão.

Os 'azuis e brancos' disputaram o acesso aos 'oitavos' cinco vezes -- então os 16 avos de final -, qualificando-se em 2010/11 (Sevilha) e 2013/14 (Eintracht Frankfurt) e sendo eliminados em 2011/12 (Manchester City), 2015/16 (Borussia Dortmund) e 2019/20 (Bayer Leverkusen).

Se o FC Porto encontra um histórico, o Sporting de Braga mede forças com uma equipa sem expressão europeia, mas que espantou a Europa na fase de grupos da 'Champions' 2021/22, ao vencer por 2-1 no reduto do 'todo-poderoso' Real Madrid.

Em estreia na 'Champions', o conjunto da Moldávia ganhou com tentos históricos do uzbeque Jasur Jakhshibaev e do luxemburguês Sebástien Thill, que faturou aos 90 minutos, depois de os 'merengues' restabelecerem a igualdade, por Karim Benzema.

Apesar desse triunfo, que se seguiu a um 2-0 caseiro ao Shakhtar Donetsk, o Sheriff acabou por só conseguir o terceiro lugar do Grupo D, atrás dos espanhóis e dos italianos do Inter Milão e à frente dos ucranianos.

Na sua história europeia, o Sheriff nunca defrontou o Sporting de Braga ou qualquer outra equipa lusa.

Os 'arsenalistas' disputaram o acesso aos 'oitavos' em seis ocasiões, qualificando-se em 2010/11 (Lech Poznan) e 2015/16 (Sion) e sendo eliminados em 2011/12 (Besiktas), 2017/18 (Marselha), 2019/20 (Rangers) e 2020/21 (Roma).

No que respeita aos restantes embates, destaque para o confronto entre o FC Barcelona, que o Benfica afastou da Liga dos Campeões, e o Nápoles, duas das equipas nas quais alinhou o malogrado argentino Diego Armando Maradona.

O Sevilha, o 'rei' da Liga Europa, mede forças com o Dínamo Zagreb, enquanto o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, enfrenta a Atalanta e o Leipzig, de André Silva, é adversário da Real Sociedad.

Os outros embates colocam frente a frente o Zenit ao Betis, de William Carvalho, e o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, ao Rangers.

PFO // RPC

Lusa/Fim