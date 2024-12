O FC Porto ocupa o 23.º lugar, dois acima da zona de eliminação das provas europeias, com cinco pontos, menos dois do que o campeão dinamarquês (20.º classificado, com sete), enquanto o Sporting de Braga (18.º, também com sete) viaja até Roma para defrontar a atual 21.ª colocada, com seis pontos.

Os 'dragões', que ganharam apenas um jogo na Liga Europa, em cinco encontros (2-0, ao Hoffenheim), estão a atravessar a pior fase da temporada, na qual foram goleados pelo Benfica (4-1) e eliminados da Taça de Portugal, pelo Moreirense (derrota por 2-1).

Com um único triunfo nos últimos seis jogos oficiais, Vítor Bruno está cada vez mais sob pressão no comando técnico dos 'dragões', que voltaram a tropeçar no sábado, ao empatarem 1-1 em Famalicão, para a I Liga, falhando a possibilidade de apanharem o Sporting na liderança.

O Sporting de Braga, quinto colocado no campeonato português, também voltou a escorregar na derradeira jornada, ao empatar 2-2 na receção ao Estoril Praia, em vésperas de receber a Roma, que apresenta um desempenho muito pior na Liga italiana, na qual ocupa a 11.ª posição.

Nos restantes jogos da sexta jornada da Liga Europa, destaca-se também a deslocação do Manchester United, treinado por Ruben Amorim e no qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, ao estádio do Plzen, para um embate entre o 12.º e 13.º colocados, com os mesmos pontos.

RPC // MO

Lusa/fim