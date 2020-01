FC Porto e Benfica defrontam-se no Dragão para a I Liga em 08 de fevereiro

O líder e campeão Benfica e o FC Porto vão defrontar-se no dia 08 de fevereiro, às 20:30, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou hoje a Liga de clubes.

desporto

Lusa

desporto/fc-porto-e-benfica-defrontam-se-no-dragao_5e21f2769057451c02f99f69