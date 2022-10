De acordo com os horários dos encontros com transmissão televisiva da quarta ronda, hoje divulgados pela Federação Portuguesa de Futebol, os 'dragões' jogam na terça-feira às 20:45 em casa do clube da II Liga, um dia antes de os 'encarnados' visitarem os 'canarinhos', da I Liga, às 20:45.

Em outros encontros entre equipas da I Liga, o Gil Vicente recebe o Arouca às 18:45 de 08 de novembro, com o Vitória de Guimarães a jogar em casa com o Vizela no dia seguinte, à mesma hora.

A quarta ronda fecha em 10 de novembro, com a receção do Sporting de Braga ao Morereinse, da II Liga, às 19:45, com o Tondela, finalista vencido da época passada, a jogar em 09, em casa do Nacional, em jogo entre equipas do segundo escalão.

A FPF anunciou hoje que 11 jogos da quarta ronda, entre 08 e 10 de novembro, vão ter transmissões televisivas, com os restantes a estarem marcados, para já, para as 15:00 de 09 de novembro.

Programa da quarta eliminatória:

- Terça-feira, 08 nov:

Vilaverdense (L3) - Oliveira do Hospital (L3), 14:00

Gil Vicente (I) - Arouca (I), 18:45

Varzim (L3) - São João de Ver (L3), 19:00

Mafra (II) - FC Porto (I), 20:45

- Quarta-feira, 09 nov:

Académico de Viseu (II) - Camacha (CP), 11:00

Nacional (II) - Tondela (II), 15:00

Leixões (II) - Farense (II), 15:00 a)

Famalicão (I) - Dumiense (CP), 15:00 a)

Pêro Pinheiro (CP) - Vitória de Setúbal (L3), 15:00 a)

Rabo de Peixe (CP) - Sanjoanense (L3), 15:00 a)

Beira-Mar (CP) - Pevidém (CP), 15:00 a)

Casa Pia (I) - Valadares Gaia (CP), 17:45

Vitória de Guimarães (I) - Vizela (I), 18:45

Estoril Praia (I) - Benfica (I), 20:45

- Quinta-feira, 10 nov:

BSAD (II) - Machico (CP), 11:00

Sporting de Braga (I) - Moreirense (II), 19:45

a) Horário provisório

