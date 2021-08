Os 'dragões', que venceram duas vezes o principal torneio europeu, vão reencontrar Diogo Jota, que joga no Liverpool, seis vezes campeão europeu, com o Atlético de Madrid a ter João Félix no plantel e Rafael Leão a estar no AC Milan (sete vezes campeão).

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).

NFO // NFO

Lusa/Fim