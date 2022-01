Única equipa ainda invicta no campeonato, o FC Porto entra para a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, com três pontos de avanço sobre o campeão Sporting, que perdeu o primeiro jogo na última ronda, em casa do Santa Clara (3-2), e sete sobre o Benfica.

Com 12 vitórias consecutivas na I Liga, os 'dragões' visitam no domingo um Belenenses SAD, que vai no terceiro treinador da temporada, Franclim Carvalho, que se estreia hoje na visita ao Famalicão, num encontro em que o clube lisboeta, em caso de vitória, deixa o último lugar.

Os 'azuis', que conseguiram o segundo triunfo na I Liga na 17.ª ronda, roubaram pontos aos 'dragões' nas últimas duas temporadas, com duas igualdades, que terminaram com polémica, com a de 2020/21 a custar, recentemente, um castigo ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

Também no domingo, o Sporting volta a jogar em Vizela, mais de 38 anos depois de ter vencido por 5-2, na única deslocação ao terreno do clube minhoto.

Depois da derrota nos Açores na última jornada, à qual já se seguiu uma goleada ao Leça (4-0), do quarto escalão, na Taça de Portugal, o Sporting tenta regressar aos triunfos no campeonato, em casa do Vizela, 12.º posicionado, eliminado pelo FC Porto na prova 'rainha' (3-1) e no meio de um surto do coronavírus.

Para este encontro, o treinador Rúben Amorim ainda não deve contar com Jovane Cabral, a recuperar de lesão, enquanto Pedro Porro está em dúvida, devido a problemas físicos.

Na Luz, no sábado, o Benfica, terceiro classificado, recebe o Moreirense, 15.º, num encontro em que os dois treinadores, o benfiquista Nélson Veríssimo e o 'cónego' Ricardo Sá Pinto, procuram a segunda vitória pelos clubes.

Depois de se ter estreado no Dragão (derrota por 3-1), Veríssimo somou o primeiro triunfo na receção ao Marítimo, enquanto Sá Pinto se estreou com um triunfo em casa do Vizela.

Para este encontro, o Benfica já poderá contar com vários jogadores recuperados de infeção pelo coronavírus, para receber uma equipa que conseguiu sair com pontos em quatro das 11 visitas à Luz, com três empates e uma vitória.

o Sporting de Braga procura consolidar o quarto lugar, na receção de sábado ao Marítimo, nono posicionado e que, pela vez esta temporada, conseguiu duas vitórias consecutivas.

O surpreendente Gil Vicente, que terminou a primeira volta na quinta posição, visita no sábado um Boavista, 10.º, em recuperação e que não sofre derrotas há três jogos para o campeonato.

Em recuperação de um surto do coronavírus, que afetou o encontro com o FC Porto, o Estoril Praia, sexto classificado, tenta regressar aos triunfos, após três jogos sem somar três pontos, na receção ao Arouca, que poderá chegar a este encontro em zona de despromoção, caso Famalicão e Belenenses SAD não empatem hoje, em jogo em atraso da 16.ª jornada.

Em zona de luta pela qualificação europeia, o Portimonense, sétimo posicionado, recebe o Vitória de Guimarães, oitavo, na segunda-feira, no fecho da ronda.

O treinador Mário Silva estreia-se no domingo à frente do Santa Clara, frente ao Tondela, num encontro entre duas equipas que se procuram afastar da zona perigosa da tabela, na qual está o Famalicão, que recebe o Paços de Ferreira, ainda pouco tranquilo.

Programa da 18.ª jornada:

- Sábado, 15 jan:

Boavista -- Gil Vicente, 15:30

Benfica -- Moreirense, 18:00

Sporting Braga -- Marítimo, 18:00

Estoril Praia -- Arouca, 20:30

- Domingo, 16 jan:

Santa Clara -- Tondela, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Vizela -- Sporting, 18:00

Famalicão -- Paços de Ferreira, 18:30

Belenenses SAD -- FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 17 jan:

Portimonense -- Vitória Guimarães, 20:15

NFO // RPC

Lusa/Fim