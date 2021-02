Em Sines, os 'dragões', que chegaram ao intervalo a vencer por 41-34, qualificaram-se pela sexta vez para a final da prova, a primeira desde 2016/17, impedindo o Benfica, que conquistou seis vezes o troféu, de chegar à nona final seguida.

Em busca do seu quarto título, o FC Porto vai jogar no domingo com o Sporting, que se qualificou pela primeira vez para a final, ao vencer o Imortal, por 79-67.

Lusa/fim