A jornada ficou marcada pela falta de comparência da seleção de Cabo Verde no jogo com a Alemanha (10-0), devido ao facto de a pandemia de covid-19 ter dizimado o grupo africano, que só ficou com nove atletas do mínimo de 10 necessários.

Alemanha e Hungria, que vão decidir entre si na última jornada a primeira posição do grupo A, garantiram com dois triunfos a qualificação, enquanto Uruguai e Cabo Verde -- que está à espera de receber novos jogadores -- vão decidir na terça-feira a continuidade na prova.

A campeã europeia Espanha venceu pela margem mínima a Polónia (27-26) e, com três pontos, garantiu a liderança do grupo B e o apuramento. Brasil e Polónia, com dois pontos, estão com um pé na fase seguinte, mas ainda a fazer contas.

Na terça-feira, o Brasil, que soma dois empates em dois jogos, defronta a Polónia e a Espanha a Tunísia, que soma um ponto, para o fecho do grupo B. As três equipas apuradas no grupo B cruzam na fase seguinte com as três do A (grupo 4).

No grupo C, o Qatar somou frente ao Japão, por 31-19, a sua segunda vitória na competição e assegurou a presença na fase seguinte, tal como a Croácia -- vice-campeã europeia -, que derrotou por 28-20 a seleção de Angola.

Qatar e Croácia vão decidir a primeira posição do grupo C na derradeira jornada, a disputar na terça-feira e em que está ainda em aberto a terceira vaga para a fase principal, a decidir no jogo entre as seleções de Angola e do Japão.

A campeã mundial em título Dinamarca venceu a RD Congo por 39-19 e, com a segunda vitória no grupo D, assegurou a presença na fase seguinte, tal como a Argentina, que somou o segundo triunfo frente ao Bahrein (24-21).

Dinamarca e Argentina decidem na última jornada o primeiro lugar do grupo D, enquanto RD Congo e Bahrain, ainda sem qualquer ponto, vão decidir o terceiro lugar e a consequente continuidade em prova.

As três equipas apuradas do grupo C e do D, transitando com os pontos averbados nos jogos disputados entre si, cruzam na fase seguinte no grupo 3 da fase principal.

APS // VR

Lusa/Fim